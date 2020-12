Taylor Swift wydała nowy album! Znowu podsyci plotki o życiu prywatnym?

August 1 godz. temu zgłoś do moderacji 40 3 Odpowiedz

Folklore to wspaniały album. Jeden z lepszych jakie wydała. Taylor praktycznie nie wypowiada się na prywatne tematy. To prasa spekuluje. Jest niesamowicie utalentowana. I wie to każdy, kto poświęcił choć chwilę czasu na przesłuchanie jej płyt czy obejrzenie występu. Ludzie wolą jednak konstruować swoją opinie bazując na plotkach, ewentualnie temu, że "dziwnie jej z oczu patrzy".