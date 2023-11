Taylor Swift ze ŁZAMI W OCZACH powróciła na scenę w Brazylii. Nagrano, jak oddała hołd zmarłej fance (WIDEO)

Piątkowy koncert Taylor Swift w Rio de Janeiro zakończył się ogromną tragedią. 23-letnia Ana Clara Benevides zemdlała w tłumie podczas wielogodzinnego oczekiwania na występ piosenkarki na stadionie Estádio Nilton Santos. Choć ratownikom udało się do niej dotrzeć i przetransportować ją do szpitala, to zaledwie kilka godzin później kobieta zmarła.

Taylor Swift wróciła na scenę w Brazylii. Tak oddała hołd zmarłej fance

Po śmierci fanki podjęto decyzję o odwołaniu kolejnego, sobotniego koncertu, przez co na ulicach Rio de Janeiro miało dojść do zamieszek. Według relacji obecnych na miejscu miał zapanować "kompletny chaos", a ludzie chowali się w restauracjach w obawie o zdrowie. Sama Swift opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym złożyła kondolencje bliskim 23-latki. Nie ukrywała, że jest zdruzgotana tym, co się stało.

Teraz gwiazda stanęła na scenie w Brazylii po raz pierwszy od tragedii, która wstrząsnęła całym światem. Taylor dziękowała fanom za to, że wielu z nich wytrwało w tak ekstremalnych warunkach, żeby móc zobaczyć jej występ. Fani piosenkarki informowali w mediach społecznościowych, że tego dnia wyraźnie udzieliły jej się emocje. Według relacji internautów, w pewnym momencie zeszkliły jej się oczy.

Kocham was. Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że mogę dziś zobaczyć wasze twarze - przemówiła do zgromadzonego tłumu.

Wielbiciele talentu Taylor donosili też, że jedną z piosenek-niespodzianek podczas koncertu był niezwykle emocjonalny utwór "Bigger Than the Whole Sky", który, jak twierdzą, gwiazda wykonała prawdopodobnie w hołdzie dla zmarłej fanki. Na TikToku pojawiło się nagranie, a komentarze pod nim jednoznacznie wskazują właśnie na taką wersję wydarzeń.

Włożyła w to wiele serca. Widać, że zrobiła to dla Any; Zagrała tę piosenkę dla zmarłej dziewczyny. Popłaczę się; Czuć ból i wpływ tego, co się wydarzyło. Jej głos... jej emocj; Ana byłaby zachwycona. Piękny gest; Nie bez powodu wybrała tę piosenkę. Wiedząc, o czym jest, musiało jej być ciężko ją zaśpiewać - piszą fani.

