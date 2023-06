Tęczowa księżniczka Małgorzata Rozenek wspiera Paradę Równości na odległość: "Zawsze możecie na mnie liczyć" (FOTO)

W sobotę ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Jak co roku pojawiło się na niej wiele znanych osobistości, które wspierały środowisko LGBT+ w trakcie trwającego właśnie Miesiąca Dumy. Równolegle w Łodzi odbywa się gala See Bloggers 2023 oraz rozdanie Hasztagów Roku, przez co część celebrytów musiała wybrać, gdzie pojawić się w trakcie weekendu.