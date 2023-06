Anielica Małgorzata Rozenek wlatuje na galę See Bloggers w Łodzi. Ucięła sobie pogawędkę z Hanną Zdanowską (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek stara się uchodzić za osobę niezwykle zaangażowaną. Oprócz budowania własnego medialnego imperium celebrytka chętnie angażuje się w prospołeczne akcje czy inicjatywy, a ostatnimi czasy szczególnie intensywnie działa na rzecz obalania stereotypów na temat stosowania metody in vitro . Plotkowano nawet, że wkrótce możemy zobaczyć ją na listach wyborczych do Sejmu, czemu jednak zaprzeczyła.

Końcówka obecnego tygodnia jest dla Małgorzaty Rozenek niezwykle intensywna. W Łodzi odbywa się bowiem wydarzenie pod nazwą See Bloggers 2023 , na które zjechało wiele rodzimych gwiazd sieci. Małgosia oczywiście zalicza się do tej grupy, a całkiem niedawno w rankingu magazynu "Forbes" zajęła 8. miejsce na liście najcenniejszych kobiecych marek osobistych tego roku. Nie trzeba więc tłumaczyć, że po prostu nie mogło jej tam zabraknąć.

Gosia zadbała o to, aby jawić się na zdjęciach fotoreporterów jako profesjonalista. Na tę okazję wskoczyła w jasną marynarkę, top oraz spodnie z wysokim stanem. Najpierw skrywała się za okularami przeciwsłonecznymi, jednak w końcu się przełamała i w pewnym momencie na jej ustach pojawił się nawet uśmiech. Niedługo potem Rozenek wylądowała jeszcze na tradycyjnej ściance.

Na tym jednak nie koniec jej obowiązków, bo na Instagramie pochwaliła się już wyjątkowym spotkaniem. Podczas pobytu w Łodzi postanowiła zamienić kilka słów z prezydent tego miasta, Hanną Zdanowską , z którą połączył ją temat in vitro.

Spotkanie z wyjątkową kobietą, w wyjątkowym miejscu. Łódź to jedno z tych miast szczególnie mi bliskich, które zlikwidowaną na szczeblu rządowym refundację in vitro zastąpiły niemalże od razu programem samorządowym. Dziękuję pani prezydent za konsekwentne kontynuowanie łódzkiego programu in vitro - napisała.