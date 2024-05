Cezary Pazura świętuje 17. rocznicę poznania żony, prezentując zdjęcia Edyty w skąpym bikini. "Moje serce OSZALAŁO dla jednej Pani" (ZDJĘCIA)

Cezary Pazura poznał swoją żonę Edytę w 2007 roku, gdy ta pracowała w WARS-ie. Edyta, która wtedy była studentką, poprosiła Pazurę o autograf. To spotkanie zaowocowało dalszym kontaktem, a w rezultacie rozwinęło się w związek.

Ostatni dzień maja 2007 r. Do Warsu wszedłem o szóstej rano. Nieprzytomny, ale nie na tyle, żeby nie zauważyć blondynki w białej bluzeczce z kołnierzykiem. Stała sobie spokojnie: wyprostowana, wysoka, skromna, zgrabna jak cholera. Jem tę swoją jajecznicę, patrzę na gościa, który mi ją zrobił, i myślę, że fajnie facet ma, mając taką dziewczynę, no fajnie... (byłem przekonany, że to jej sympatia) - wspominał pierwsze spotkanie z ukochaną Pazura w swojej biografii "Byłbym zapomniał".