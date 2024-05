TYLKO NA PUDELKU: Falbany, syrenki i tiule. Pamiętacie SUKNIE ŚLUBNE polskich gwiazd? Ewa Minge bierze je pod lupę (ZDJĘCIA)

Krój warto dopasować do figury, ale i okoliczności imprezy. Jeżeli jest to uroczystość ogrodowa, z pewnością sprawdzą się lżejsze suknie, bardziej romantyczne, mniej monumentalne. We wnętrzach pałacowych można zaszaleć. Serdecznie namawiam młode panny, które biorą kolejny ślub, aby zrezygnowały z klasycznego welonu, czy wianka na głowie na rzecz pięknych ozdób z kwiatów. Ten element zawsze jest szeroko omawiany przez gości weselnych, zwłaszcza w przypadku, gdy panna młoda nie jest najmłodsza. Dalej będę jednak powtarzała, ze dzień ślubu to spełnienie marzeń każdej kobiety i jak tylko marzy o welonie na kilka metrów, niech go zrealizuje, nie zwracając uwagi na komentarze - przekonuje Ewa.