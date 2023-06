TĘCZOWY manifest w "Pytaniu na Śniadanie". Tomasz Wolny wdał się w dyskusję o RODZINACH JEDNOPŁCIOWYCH

Refleks cenzorów w Telewizji Polskiej raz jeszcze został poddany próbie. Tym razem w dość niespodziewanych okolicznościach oczom widzów piątkowego wydania Pytania na Śniadanie ukazała się tęczowa flaga. Prowadzący odcinka, Tomasz Wolny i Łukasz Nowicki, prowadzili akurat segment dotyczący różnych modeli ojcostwa na świecie. Do studia zaproszono przedstawicieli kultury chińskiej, hinduskiej i francuskiej. To właśnie mieszkający w Polsce Francuz, Matthieu Bondu, przysporzył TVP najwięcej zakłopotania.

Dyskusja o rodzinach jednopłciowych w "Pytaniu na Śniadanie"

Pytany o rolę francuskiego ojca w życiu dziecka Bondu płynnie przeszedł do tematu adopcji przez rodziny jednopłciowe. Zagadnieniem tym jeszcze niedawno przy okazji Parady Równości straszyło główne wydanie Wiadomości, tym ciekawiej obserwowało się więc, jak prowadzący próbowali niezdarnie wybrnąć z zaserwowanej im zagwozdki.

We Francji rola ojca jest tak samo ważna jak rola matki. Jest bardzo partnerska relacja między rodzicami, co też jest ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. (…) Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważne jest, żeby mieć kochających rodziców. Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy dzieci z domów dziecka są adoptowane przez rodziny jednopłciowe, więc dwóch ojców może adoptować i dawać dziecku miłość. Myślę, że to jest najważniejsze w kontekście wychowywania dziecka - powiedział bardzo spokojnie gość Pytania na Śniadanie.

Do akcji natychmiast wkroczył Tomasz Wolny. Niestety, przedstawiając swoje argumenty, prezenter niejako podważył starania samotnych rodziców, których, jak wszyscy dobrze wiemy, w Polsce nie brakuje.

Myślę, że w kontekście wychowywania dziecka kluczowe jest to, że dziecko ma idealną sytuację, kiedy jest mama i tata. Mama ma zupełnie inną rolę i tata ma zupełnie inną rolę. Tata nie może dać dziecku tego, co daje mama, mama nie może dać tego, co daje tata. Ten balans pomiędzy mamą i tatą, a właściwie synergia jest kluczowa. To jest jedyny układ, który może dać dziecku to, co najważniejsze. Ale masz rację, czas i uważność, jeśli chodzi o nas, ojców, to jest sprawa kluczowa.

Protest Wolnego wyraźnie nie zbił z tropu Bondu, który jasno wyłożył, że choć rodzina jednopłciowa w znaczący sposób różni się od klasycznego modelu rodziny, to i tak jest lepszym scenariuszem dla malucha, które mierzy się z perspektywą przesiedzenia 18 lat w domu dziecka.

Tak, ale to jest alternatywa dla domów dziecka. Dla dzieci, które nie mają rodziny. Przez wiele lat jeździłem do domów dziecka, widziałem te dzieci. Nie mają przekazywanych tam wartości takich jak szacunek do siebie nawzajem, docenianie tego, co się ma, nie mają tego bezpieczeństwa. Kilkanaście tysięcy dzieci we Francji jest adoptowanych przez rodziny jednopłciowe i dostają tę troskę, dostają tę miłość i myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić. Że ta alternatywa [domu dziecka - przyp.red.] nie jest za dobra i w Polsce moglibyśmy się zastanowić, co z perspektywy dziecka jest najważniejsze.

Tęczowa flaga w TVP. Gospodarze "Pytania na Śniadanie" zakłopotani

Na tym jednak się nie skończyło. Wypowiadając ostatnie zdanie, Francuz rozpiął koszulę, pod którą krył się biały t-shirt z wymalowanym hasłem: "Equaversity, Poland, Miłość, Równość". Napis zdobiła tęczowa flaga i serce - również w tęczowych barwach. Wolny, najgrzeczniej, jak tylko potrafił, spróbował raz jeszcze postawić na swoim.

Możemy się pięknie dogadać i w tej sytuacji różnić, bo jeżeli chodzi o kwestie modelu idealnego, to rzeczywiście, ani brak mamy i taty nie jest idealny, ani bycie w domu nie jest sytuacją idealną i zgadzamy się, że modelem wymarzonym jest taki, kiedy mamy kochającą mamę i kochającego tatę.

Dyskusję w końcu przerwał milczący do tej pory Łukasz Nowicki.

Ideałem jest przede wszystkim miłość w domu, ona jest priorytetem i podstawą. Bez miłości nie ma nic, niezależnie od innych czynników - powiedział z uśmiechem gospodarz programu, po czym zwrócił uwagę widzów na kolejnego gościa.

TVP nie stara się zamieść wywiadu pod dywan. Pełen klip z rozmowy wciąż można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Pytania na Śniadanie.

