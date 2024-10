Telekamery 2024. Gwiazdy wdzięczą się na czerwonym dywanie: Natasza Urbańska, Agnieszka Hyży, Aleksandra Szwed

!!!!Rafał Trzaskowski chce zakazać Marszu Niepodległości! Zabranianie Polakom świętowania odzyskania niepodległości to skandal! Nie przeszkadzają mu parady równości, a boli go widok polskich flag na ulicach Warszawy. Jeszcze 4 lata temu, kiedy potrzebował głosów wyborców Krzysztofa Bosaka, mówił, że mógłby wziąć udział w Marszu, a dziś chce go zakazać. To jest człowiek, któremu nie można ufać. Marsz Niepodległości i tak przejdzie. 11 listopada wszyscy na Marsz!