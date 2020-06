Temperamentna Justyna Steczkowska śpiewa i gra nogą na dachu luksusowego hotelu

Justyna Steczkowska znalazła się w gronie szczęśliwych gwiazd, które otrzymały dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci". Osobom decyzyjnym przypadł do gustu pomysł piosenkarki na zorganizowanie koncertu na dachu i przyznał jej dotację w wysokości 90 tysięcy złotych. Nie spodobało się to niektórym (zazdrosnym?) koleżankom z branży, które mimo starań nie dostały takiego wsparcia. Do sytuacji odniosła się Kayah i przy okazji wbiła szpilę Steczkowskiej.

Jakbyście grali na wiecach Kaczyńskiego, jak ona, to też byście dostali, proste - napisała.

Dobroduszna Justyna z przekąsem stwierdziła, że gdyby miała taką możliwość, oddałaby swoją dotację rozgoryczonej koleżance. Wykonała też telefon do NCK, by skonsultować sprawę. Koncert odbędzie się w lesie, na przełomie sierpnia i września, a Steczkowska przekonuje, że nie zarobi na nim ani grosza. Cała gaża trafiła do reszty muzyków i ekipy produkcyjnej. Każdy będzie mógł go obejrzeć za darmo i zdecydować, czy NCK dobrze ulokowało dotację.

Tymczasem artystka, która tęskni za występami przed publicznością, zorganizowała widowiskowe show na dachu luksusowego Hotelu Warszawa. Mogli je oglądać online fani diwy, którzy kupili bilet na to wydarzenie. Jusia zadbała o to, by było gorąco. Gibka artystka wiła się w rytm piosenek, a czerwona suknia z długim rozcięciem pozwalała na odpowiednią "grę nogą". Wokalistka wykonała swoje największe hity, a planów nie pokrzyżował jej nawet drobny deszcz.

Steczkowska zdążyła już obwieścić, że przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem i podziękowała swoim fanom za pośrednictwem Instagrama.

Kochani, bardzo Wam dziękuję za wczorajszy wieczór. Za to, że byliście z nami, za piękne słowa, które do mnie cały czas docierają, za miłe rozmowy po koncercie. Pierwszy raz grałam koncert na dachu i to było niezwykłe przeżycie. Magia światła, muzyki, atmosfery w Hotelu Warszawa - wyznała.

Marzy mi się Koncert Cygański przy ognisku, totalnie na luzie, w otoczeniu przyrody i kolorowych taborów. Może kiedyś... - dodała.