Teresa Lipowska gorzko o pierwszym mężu: "Wyrzucił mnie z mieszkania. ZNUDZIŁAM MU SIĘ"

Spójrzmy jak wyglada prawdziwe zycie 95% ludzi bezdomnych to mezczyzni, podczas rozwodu sa na przegranej pozycji bo sedzia rodzinny staje zawsze po stronie kobiety czesto mezczyzni pozbawieni sa srodków do zycia zalamuja sie popadaja w alkoholizm pozbawieni sensu zycia. Tak samo na ok 5000 samobójstw rocznie w Polsce 85% to mezczyzni czesto zalamani tym ze nie sprostali wymogom kobiet czesc z nich doswiadcza przemocy psychicznej itp. niby mezczyzni silniejsi fizycznie ale w statystykach zgonów przoduja. Czesto bezwzgledne kobiety doprowadzaja mezczyzn do furii co konczy sie pobiciem i w tym momencie facet jest spalony za to kobieta bijaca faceta tobohaterka.