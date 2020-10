"The Voice of Poland". Edyta Górniak wspomina swoją edukację: "Śpiewałam do kwiatów. Rozpoznawałam jabłka z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI"

Emitowane obecnie na antenie TVP2 "przesłuchania w ciemno" jedenastej edycji The Voice of Poland musiały odbywać się bez udziału widowni ze względu na pandemię koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że najnowszy sezon programu zawodzi jeśli chodzi o dostarczenie widzom odpowiedniej dawki rozrywki. Zadbało o to również jury z Edytą Górniak i Michałem Szpakiem na czele.

Edyta Górniak tęskni za warszawską tęczą: "Możemy więcej, kiedy jesteśmy sobie bliscy"

Że pszczółka, że słońce? Śmiejcie się, śmiejcie się, ale faktycznie, naprawdę intuicyjnie, pamiętam, że chodziłam po szklarniach i wszyscy malowali gipsówkę, a ja śpiewałam i profesor mówił: "Dziecko, przecież ty nic nie pamiętasz, co ja do ciebie mówię". A ja na to: "Panie profesorze, ale kwiaty lubią, jak się do nich śpiewa". I kilka lat później naukowcy japońscy udowodnili, że faktycznie wszystko, co jest istotą żyjącą, jeżeli się daje muzykę w pięknych wibracjach, to rośliny lepiej kwitną - wyjawiła z niesłychanym przejęciem.