Edyta Górniak kłóci się z Michałem Szpakiem. "NIE UGRYZĘ SIĘ W JĘZYK. NIE JESTEM EDZIA!"

Zatrudniając takie charakterne "osobistości" jak Edytę Górniak czy Michała Szpaka producenci The Voice of Poland z pewnością liczyli na to, że na planie zrobi się gorąco. No cóż, nie pomylili się... Widzowie byli ostatnio świadkami "sporu" pomiędzy Michałem a Edi. Diwa poczuła się urażona tym, jak zwrócił się do niej młodszy kolega. W konsekwencji zrobiła mu krótki wykład na temat tego, jak można się do niej odnosić.