"The Voice of Poland". Nazywali ją POLSKĄ JANIS JOPLIN. Co dziś robi i jak wygląda Natalia Sikora? (ZDJĘCIA)

Kiedy "The Voice of Poland" zadebiutował na antenie TVP, nikt nie spodziewał się, że produkcja zyska taką popularność. Dzięki programowi młodzi i początkujący artyści mogą zaistnieć w polskiej branży muzycznej. Drugą edycję show wygrała Natalia Sikora , która przez widzów określana była mianem "polskiej Janis Joplin". Na przesłuchaniach w ciemno zaśpiewała "Cry Baby" z repertuaru amerykańskiej piosenkarki, a nagranie z jej występu okazało się wielkim hitem.

Od tego momentu minęło już osiem lat. Jak zmieniła się Natalia Sikora i co teraz robi? 35-latka tuż po wygranej w "The Voice of Poland" zwyciężyła koncert "SuperDebiuty" na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Gwiazda, mimo sukcesów, stroniła od ścianek. Później wydała debiutancką płytę, która przeszła jednak bez echa w show biznesie, który, jak się okazało, bardzo ją rozczarował.

Rozczarowuje mnie co raz, kiedy odbijam się od braku odwagi i zaufania do moich autorskich rzeczy. Nie kryję, że to, co tworzyłam, tworzę i będę tworzyć, nigdy nie będzie komercją, popem i na sprzedaż - mówiła w rozmowie z Kobietą.pl.