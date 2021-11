TYLKO NA PUDELKU: Ewa Farna nie zastąpi Sylwii Grzeszczak w "The Voice"? Produkcja rozważa zaproszenie innej gwiazdy

Najnowsza odsłona "The Voice of Poland" budzi sporo emocji, niestety raczej nie tych pozytywnych. Fani formatu są bezlitośni, oceniając tę edycję mianem "najgorszej w historii". Fatalną, zdaniem widzów, decyzją okazało się zatrudnienie w roli jurorki Sylwii Grzeszczak, która z odcinka na odcinek coraz bardziej zniechęca do siebie fanów programu. W kuluarach mówi się, że piosenkarka nie ma co liczyć na angaż w kolejnym sezonie show.