Ewa Farna krytykuje TVP w RYMOWANCE: "Miejsce dla zgrywek i disco polo muzyki"

Ogólnie do polityki bardzo bardzo rzadko się publicznie odnoszę. Do czeskiej jednak znacznie częściej, może Pan nie zauważył... Są jednak rzeczy, wobec których milczeć mi się nie udaje. Nie komentuje już nawet, jak zostało co rozstrzygnięte, kto, za co głosuje jak i dlaczego.... Ale odnoszę się do tego, jak decyzja została “skomentowana” fakiem. Uważam, że to po prostu mega niegrzeczne, niestosowne i aroganckie. Ktokolwiek by tego nie zrobił w takiej sytuacji - skwitowała Farna.