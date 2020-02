Kamil Sipowicz komentuje kontrowersyjne zachowanie Joanny Lichockiej: "Życzę jej z całego serca wizyty na onkologii"

wtf? przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

onkologia w Polsce to pseudoleczenie, wiem z doświadczenia w rodzinie! chorzy traktowani jak bydło! stare metody leczenia nieskuteczne! tylko chemia chemia i chemia i radioterapia! najgorsze świństwo! lekarze bez empatii, tylko czekają aż pacjenci poumierają, i następny i następny. zapisują wizyty specjalnie żeby długo czekać bo liczą, że do następnej wizyty chory już nie dojdzie bo będzie w grobie. zero sprzętu, zero w ogóle szacunku do chorego! wstyd! gdy chory po tracheostomii leży to faszerują morfiną i wtedy maja spokój na dwa dni bo chory nie jest wstanie nic robić, leży jak dętka, a jak sie przyjdzie w odwiedziny to od razu lecą i mówią, żeby umyć chorego itd. a pielęgniary serial oglądają, zero wentylacji w pomieszczeniach.nie tłumacza jak sie opiekować takim chorym, nie wymieniają rurek, bezczelnie każą płacić podcza skiedy to jest ich obowiązkiem dać nowy sprzęt. onkologia w Koszalinie to porażka!