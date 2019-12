Kamil Sipowicz zwierza się Monice Jaruzelskiej: "Kora była jak KACZYŃSKI, ja byłem Banasiem"

giga 4 godz. temu zgłoś do moderacji 112 18 Odpowiedz

Wiecznie niedomyty, flejowaty Sipowicz nie dorównywał Korze do pięt. Żył na jej koszt, dalej żyje, więc niech Jej nie obraza. Kora była mądrą babką, była z nim, bo nie miała wyjścia, ale żyła swoim życiem, o czym mówiła. Ten tchórz, który ja zaciążył, a potem zwiał do Niemiec na 10 lat, a potem wrócił, bo mu kasa Kory zapachniała, to pasożyt i dupek.Niech nie plecie bzdur, że Kora jak obłąkany Kaczyński, bo to była prawdziwa , szczera do bólu kobieta o wielkim sercu, nie goniła za stadem, miała własne zdanie, którego Sipowicz nie rozumiał. Szybko się gnojek pocieszył. Chyba Kora, która "nad nim czuwa" znalazła mu babę . Swoją droga, dziwi mnie, ze jakaś na niego poleciała.