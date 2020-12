"The Voice of Poland". Znamy ZWYCIĘZCĘ 11. edycji programu!

The Voice of Poland to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych programów TVP. Muzyczne zmagania pod okiem znanych mentorów na tyle sposobały się widzom, że od niedawna na antenie emitowana jest już 11. (!) edycja show. W tym sezonie kapitanami drużyn zostali Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Baron i Tomson.