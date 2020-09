Wnuczka Grażyny Szapołowskiej wystąpiła "The Voice of Poland"!

Przygoda z aktorstwem w przypadku Grażyny Szapołowskiej trwa już ponad 40 lat. Do pewnego momentu można ją było oglądać regularnie zarówno na wielkim ekranie, jak i ta na deskach teatru. Niestety, gdy w 2011 roku gwiazda nie przyszła na spektakl z powodu nagrania w telewizji i Jan Englert zwolnił ją dyscyplinarnie z Teatru Narodowego, jej kariera nie rozwija się już tak prężnie.

Grażyna jednak wciąż raz na jakiś czas pojawia się na branżowych imprezach. W zeszłym roku na jednej ze ścianek pojawiła się z nią wnuczka. Córka Katarzyny Jungowskiej pozowała wówczas przed obiektywami fotoreporterów, wtulając się w babcię.

Rozczarowana Szapołowska: "Mam coraz mniej zaufania do ludzi"

Okazuje się, że Karolina Matej nie chce funkcjonować w show biznesie tylko jako wnuczka znanej aktorki. 20-latce marzy się występowanie na scenie. W tym celu postanowiła zatem spróbować swoich sił, prezentując swój wokal w "The Voice of Poland".

Jeszcze przed występem Karoliny wyemitowano materiał, w którym dziewczyna opowiada o relacji ze sławną babcią:

"Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko" - zapewniała młoda wokalistka, zdradzając, że to właśnie Szapołowska pcha ją w stronę muzyki:

"Babcia bardzo lubi słuchać, jak śpiewam. Ma nawet fortepian, który ostatnio nastroiła. Każe mi przychodzić, grać i śpiewać na cały dom."

Matej miała też okazję zaśpiewać na albumie babci. Choć początkowo nie była chętna, 67-latka zdołała ją przekonać do udziału w przedsięwzięciu, proponując jej... 500 złotych.

Podczas sobotniego występu na scenie Karolina wykonała utwór Ellie Goulding Love Me Like You Do. Niestety, mimo wsparcia babci i przyjaciółek, dziewczyna nie porwała jurorów i ostatecznie żaden z nich nie dostrzegł drzemiącego w 20-latce potencjału.

Zupełnie innego zdania zdają się być internauci. Na oficjalnym profilu formatu TVP zaroiło się od komentarzy niezadowolonych widzów, którzy uważają, że Karolina powinna dostać szansę dalszych występów w "The Voice of Poland".

"To był jeden z najlepszych głosów... Co jest z jurorami, kogo oni wybierają? Osoby, które nie do końca potrafią śpiewać...dziwna ta edycja. Szkoda, że Karolina Matej odpadła",

"Zaśpiewała pięknie. (...). Nie rozumiem",

"Tak pięknie śpiewała, że miałam ciarki na ciele. Myślę, że to wszystko jest z góry ułożone i wyreżyserowane. Niemożliwe, że Edyta Górniak i Urszula Dudziak nie dostrzegły talentu tej młodej dziewczyny",

"Uważam, że to jeden z lepszych numerów w dzisiejszym "The Voice"" - czytamy.

Wy też uważacie, że Karolina została niedoceniona?

[CAŁY WYSTĘP] Karolina Matej - „Love Me Like You Do” Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland