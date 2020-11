"The Voice of Poland". Widzowie znowu NIE ROZUMIEJĄ werdyktu Edyty Górniak: "To chyba jakieś ŻARTY"

W sobotnim odcinku The Voice of Poland uczestnicy walczyli o to, by wejść do upragnionego półfinału. Jako pierwsi na scenie pojawili się podopieczni Urszuli Dudziak: Jędrzej Skiba, Martyna Zygadło i Ania Malek. Do kolejnego etapu mogło przejść jednak tych dwóch szczęśliwców. W tym przypadku byli to Jędrzej i Martyna.