"The Voice Senior". Znamy ZWYCIĘZCĘ 4. edycji programu!

"The Voice Senior" to kolejna z wersji słynnego formatu, która święci triumf na antenie TVP. W tym sezonie w roli jurorów spełniali się Tomasz Szczepanik, Alicja Węgorzewska, Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski. To właśnie oni od tygodni oceniali muzyczne zmagania seniorów, które dzisiejszego wieczoru dobiegły końca.