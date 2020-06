Znany piłkarz wyznał, że JEST GEJEM! "Zaakceptowanie tego, kim jestem, zajęło mi dużo czasu"

jaaaaaaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 23 9 Odpowiedz

No faktycznie błyskotliwa kariera: grał w półamatorskim zespole, w potem w Kanadzie, a na końcu w Singapurze. Co to za kariera? Nikt o nim nie słyszał i gdyby nie powiedział, że jest gejem nadal by nie słyszał. A tak może się lansować..