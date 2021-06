Thomas Markle narzeka w telewizji na Meghan Markle i Harry'ego: "Całkowicie OLEWAJĄ swoje rodziny"

xx33 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jak się kocha, to i rozumie. Nie jest to najfajniejsze ale biorę na przeczekanie. Przyjdzie czas że powiem co mnie boli i wysłucham dlaczego ta przerwa. Facetowi woda sodowa uderzyła do głowy i dopuszczenie go teraz to wysłuchanie później streszczenia w Tv. Tu nie będzie raczej dobrego rozwiązania, gdy tatuś i rodzinka ma takie parcie na szkło.