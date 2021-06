Kate Middleton jeszcze NIE POZNAŁA Lilibet Diany: "Mam nadzieję, że stanie się to WKRÓTCE"

Kate 1 godz. temu zgłoś do moderacji 83 29 Odpowiedz

No dziwne,a kiedy mialaby ja poznac jak Mała ma kilka dni. Po za tym mam wrazenie ze Ona mowi to co chcemy uslyszec. Odpowiadajac na pytanie, ma nadzieje ze to sie stanie niedlugo i uciekla wzrokiem w bok. Co wedlug ekspertow znaczy nieszczere checi 😄😄😄