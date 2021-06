Kate i William są "zachwyceni" narodzinami córki Meghan Markle i Harry'ego: "Poinformowali ich jako JEDNYCH Z PIERWSZYCH"

Margo 3 godz. temu zgłoś do moderacji 30 8 Odpowiedz

Chcieli dobrze, a wyszlo jak zwykle nietaktownie i bez wzgledow na uczucia innych- zdrobnienie imienia krolowej bylo uzywane ( po smierci siostry i rodzicow Elzbiety) wylacznie przez jej meza, teraz nikt jej juz tak nie nazywa, a wnuczka noszaca to imie bedzie jej przypominala, ze tej pierwszej Lilibeth juz nie ma- bo zniknela ze smiercia jej meza. Kiedy Filipa zabraklo, wedlug Sussexow ,,zwolnilo'' sie takie ladne, oryginalne zdrobnienie, skoro krolowa juz go nie uzywa to czemu nie nadac tak na imie dziecku: to nie to samo, co nazwanie malutkiej Elzbieta i uzywanie zdrobnienia Lilibeth, bo oni juz zaznaczyli, ze uzywanym zdrobnieniem bedzie Lili.