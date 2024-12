Tiktoker "Mikka" przeszedł spektakularną metamorfozę

Metamorfozy gwiazd i gwiazdeczek to temat, który zawsze wywołuje ogromne emocje wśród internautów. Oczywiście największą uwagą cieszy się utrata nadprogramowych kilogramów. W gronie medialnych osobowości, które chętnie prezentują fanom w sieci efekty swojej imponującej metamorfozy, jest m.in. Michał występujący na TikToku pod artystycznym pseudonimem "Mikka" .

Ważyłem 152 kg. Byłem nieszczęśliwy, zakompleksiony. Udawałem, że wszystko jest okej... Ale tak nie było. Chciałem coś w sobie zmienić. Tym razem nie dla ludzi, tylko dla siebie. Nie śpieszyłem się z tym. Chciałem to polubić. Nie skupiłem się tylko na aktywności fizycznej. Ogarnąłem moją psychikę, nad którą cały czas pracuję - wyznał.

Codziennie próbowałem i zawsze byłem sobą, choć nie zawsze było to łatwe. Zmieniłem się. Albo inaczej. Zmieniłem swoje życie. Jeżeli mi się udało, tobie też się uda - dodał na koniec.

Pokazałeś wszystkim, że się da! Nie trzeba operacji zmniejszenia żołądka, by osiągnąć cel. Jesteś wielki, chłopaku. Tak trzymać. Gratulacje, to jest bardzo dobra robota, nie zmieniaj się i tego nie strać; Nie poznałam cię, ale zmiana, chłopie, największy glow up na polskim Tik Toku; Wielki szacunek, jesteś moją inspiracją - czytamy.