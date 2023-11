Tiktokerka Maabble wyszła za mąż! Internauci krytykują jej ślubną kreację: "Taka sukienka NA PLAŻĘ raczej"

Kiedy nikomu nie powiedziałaś, że bierzesz ślub i teraz wszyscy mają zagwozdkę, czy to nie prank... To nie prank. Od dziś mam dadi męża - napisała pod nagraniem z uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Tiktokerka skrytykowana za ślubną kreację

Maabble poszła do ślubu w białej sukience z ogromnym rozcięciem na udzie i wycięciem na brzuchu , do której dobrała sandałki na szpilce. W rękach trzymała duży bukiet biało-różowych kwiatów. Pod filmem pojawiła się lawina życzeń i gratulacji, ale nie zabrakło też słów krytyki . Część internautów uważa, że ślubna stylizacja tiktokerki była niezbyt udana.

Taka sukienka na plażę raczej. No, ale co kto lubi; Ten bukiet jak do cioci na imieniny; Ale czemu biała sukienka? Ślub cywilny, to można zaszaleć z każdym kolorem i kreacją, a nie ograniczać się do bieli, bo to "ślub" - piszą w komentarzach.