Tiktokerka twierdzi, że miała ROMANS z Zaynem Malikiem. Pokazała dowody (FOTO)

Tiktokerka twierdzi, że miała romans z Zaynem Malikiem

Fisher podkreśliła, że piosenkarz chciał, aby ta zachowała jego nazwisko w tajemnicy, gdy będzie poszukiwać kobiety, która miałaby dołączyć do nich w sypialni. Chociaż początkowo poszukiwania zakończyły się sukcesem, to jednak do spotkania nie doszło, ponieważ kandydatka wycofała się z umowy z powodów osobistych. Tiktokerka nie ukrywała, że doprowadziło to Malika do wściekłości. Sprawę rzekomego romansu Fisher i Malika opisał m.in. Page Six, który podjął próbę kontaktu z przedstawicielami piosenkarza. Ci jednak nie zdecydowali się odnieść do rewelacji opowiadanych przez tiktokerę.