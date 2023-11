Tiktokerka wyda ponad 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH ze świadczeń socjalnych na prezenty świąteczne dla dzieci! "Zasługują. To był CIĘŻKI rok"

Świadczenia socjalne budzą wyjątkowo duże emocje i mają zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. W Polsce tematem zagorzałej dyskusji od lat jest 500 plus , które od stycznia ma ponoć zamienić się w 800 plus.

Kwestia rozdawnictwa rządowych pieniędzy jest zapewne także paląca w Wielkiej Brytanii. Zdaje się jednak, że tamtejsi beneficjenci podchodzą do tematu ze znacznie większym "luzem". Dowodzi temu postawa jednej z tamtejszych tiktokerek. Niejaka Whitney Ainscough w swoich social mediach chętnie opowiada o tym na, co wydaje do niedawna otrzymywane od państwa pieniądze. Dzięki relacjonowaniu codzienności mamy influencerki może pochwalić się prawie 230-tysiącami fanów na TikToku i ponad 35-tysiącami obserwatorów w serwisie Instagram.

Tiktokerka wyda fortunę na prezenty dla dzieci. Pieniądze otrzymała z zasiłku

Nie obchodzi mnie, co myślą trolle. Jestem mamą pobierającą świadczenia, mieszkającą w domu komunalnym i wydającą tysiące na Boże Narodzenie dla swoich dzieci i jestem z tego dumna - oznajmiła w rozmowie z "The Sun", dodając:

Tiktokerka wymienia, co sprezentuje dzieciom. Jest luksusowo

Oszczędzałam świadczenia. To był ciężki rok. Zasługujemy na eleganckie prezenty. Powiedziałam dzieciom, że mogą mieć, co chcą.

Prosiła o to przez cały rok i wiem, że będzie to dla niej inwestycja - twierdzi, chwaląc Corę: Uwielbia fantazyjne rzeczy i jest dobrą dziewczyną, która jest miła i uprzejma.

Przewiduję budżet na około 2000 funtów na dziecko. (...) To będzie ogromne przedsięwzięcie. Naprawdę nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą. Spływa to po mnie. Kocham moje dzieci i chcę, żeby miały jak najlepiej. Dla mnie oznacza to dawanie im prezentów, których pragną. (...)