Timothee Chalamet KOMENTUJE doniesienia o dramie między nim, Seleną Gomez i Kylie Jenner

heh 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

jak on kocha ta uwage mediow, w zyciu nie widzialam tyle szczescia na twarzy co u niego i jego siostry jak paparuchy z tmz ida za nimi i wszystko nagrywaja… teraz wiadomo co mu imponuje w znajomosci z kardashianka lol