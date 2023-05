Tina Turner wcale się TAK NIE NAZYWAŁA! Przed laty były mąż zmienił jej imię...

Tina Turner wcale nie miała na imię Tina

To właśnie Ike Turner miał ogromny wpływ na karierę żony. Muzyk dostrzegł ją, gdy miała zaledwie 17 lat i wcielił ją do swojego zespołu, zmieniając jego nazwę z Kings of Rhythm na The Ike and Tina Turner Revue. Niewiele osób wie, że do tego momentu Tina wcale nie była Tiną. Personalia, pod którymi występowała na scenie i z których znali ją fani, nie były tymi, które otrzymała w chwili narodzin. Gwiazda tak naprawdę nazywała się... Ann Mae Bullock. Pseudonim artystyczny wymyślił gwieździe ponoć właśnie trzymający pieczę nad jej karierą mąż. Wcześniej występowała jeszcze jako "Little Ann".