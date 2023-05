Mama Miley Cyrus ZARĘCZYŁA SIĘ z gwiazdą "Prison Break" (FOTO)

W 1993 roku Billy Ray i Tish stanęli na ślubnym kobiercu. Ich małżeństwo nie zawsze było jednak zgodne, bo już w 2010 roku pojawiły się głosy, że związek wisi na włosku. Informacje te niejako potwierdził sam muzyk, który złożył wówczas wniosek o rozwód. Mimo że finalnie do niego nie doszło, to trzy lata później to Tish postanowiła zakończyć ich małżeństwo. Terapia dla par uratowała ich relację, ale po wielu perturbacjach w końcu rozwiedli się w 2022 roku. Okazało się również, że małżeństwo od dwóch lat nie mieszkało już razem i istniało właściwie tylko na papierze.