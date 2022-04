Rodzice Miley Cyrus ROZWODZĄ SIĘ po 30 latach małżeństwa!

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy media donoszą o rozwodzie rodziców Miley - ostatni pozew rozwodowy jest już bowiem trzecim złożonym przez małżonków w trakcie trwania ich związku. W 2010 roku o rozwód wniósł Billy Ray, parze ostatecznie udało się jednak dojść do porozumienia. W 2013 roku do sądu wpłynął kolejny pozew, tym razem złożony przez Tish - wówczas rozstanie ponownie nie doszło jednak do skutku.