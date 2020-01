Popularny prezenter radiowy co roku organizuje huczną imprezę urodzinową, na której zjawia się śmietanka towarzyska.

Bebe 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Same mizery na tej imprezie. Jezu ja podziwiam że ludzie się tym chwalą serio. Polska to bidny kraj. Dziwię się Sebastianowi że z kimś tak plytkim proznym, a jednocześnie zakompleksionym się zadał. I tak w ogóle kto to Jankess ?? Kogo on obchodzi ??? Pudlu 10 lat temu byłeś do rzeczy a teraz rozpisujesz się o celebrytach 3 ligii. Mam takie wrażenie że same słoiki u Was pracują dla których każdy tani laknacy sławy celebryta jest gwiazdą. Nudy nudy nudy. I jeszcze raz zapytam. Kogo obchodzi Jankess? Hahahaha