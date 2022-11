Tłum gwiazd lansuje się na WSJ Innovator Awards: Anja Rubik w skórze, Kate Moss w prześwitującej kreacji i poważna Hailey Biebier (ZDJĘCIA)

Ksenia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam dość pracy. Obsługujemy 100 podmiotów, z czego 55 przypadło tylko mi (jestem osobą z dość niedługim, 2-letnim doświadczeniem). Do tego ciągle szefowa mi dorzuca coś na biurko, konsekwentnie odmawiam. Sytuacja miała być przejściowa, ponieważ odeszły dwie pracownice ok 3 miesiące temu. Niestety nic się nie zmienia, zatrudniono do pomocy aż 3 studentów, gdzie okazało się, że każdy ze względu na plan zajęć może pracować maksymalnie kilka godzin tygodniowo, do tego bardziej interesuje ich komórka niż robota (nawet im się teraz nie dziwię). Później padł pomysł na zatrudnienie pani z kilkunastoletnim doświadczeniem, która ma problem z podstawowymi pojęciami branżowymi. Jestem sfrustrowana, wściekła i mam wszystkiego dość, zwłaszcza ze moje wynagrodzenie jest identyczne, jak koleżanki mającej 2 x mniej firm do obsługi (i to po podwyżce, bo myśleli, że będę biedować za 3300 na początku). Szef jeszcze coś rozumie, ale szefowa ma wszystko gdzieś. W tym miesiącu już tak mocne zmęczenie materiału, że pojawiły się 3 błędy. Mam ochotę to wszystko rzucić. Pracowitość jest dla frajerów.