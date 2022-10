Młode Hollywood bawi się w koronkach i podwiązkach na imprezie urodzinowej Doja Cat: Justin Bieber, Kendall Jenner, Shawn Mendes... (ZDJĘCIA)

Dicmic 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Sama nie wiem czy to aż tak szokujące. Tam na plażach jest normą dla kobiet opalanie topless i ma się na sobie tylko stringi. Tutaj mają nawet buty i peleryny. No ok- jest temat imprezy to każdy dostosował się jak uważał i tyle.