Kardashianki w PEŁNYM SKŁADZIE wspierają Kylie na premierze nowej linii kosmetyków (ZDJĘCIA)

Sksks 19 min. temu

Gdyby nie media społecznościowe to ich żywotność byłaby równie krótka co Paris Hilton. To wina instagrama i tiktoka, że ona nadal są popularne wśród mało wymagającej publiki. Wszystkie gwiazdki reality show zanim pojawił się instagram znikały tak szybko jak się pojawiły. Poważnie, media społecznościowe są winne ogłupienia 90% społeczeństwa.