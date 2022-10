Internauci zachwycają się WSPÓLNYM zdjęciem Seleny Gomez i Hailey Bieber. "Teraz wszyscy możecie zostawić je W SPOKOJU"

Pokój na świecie został odnaleziony; Internet padnie; Tyrell właśnie sfotografował historię. Obawiam się, że przez rok to będzie najbardziej ikoniczne zdjęcie; Ten post zapisze się w historii; Doświadczamy historii, ludzie; Jeśli to prawda, to jestem z nich dumny; Za 50 lat to będzie w podręcznikach do historii; Szczęka mi opadła; Świat się uzdrawia; To właśnie uratowało 2022, mam obsesję; Królowe; Co się dzieje?; To chwila zmieniająca życie; Czy właśnie tak wygląda pokój na świecie?; W końcu; Nikt się tego nie spodziewał; Nie mogę w to uwierzyć; Oprawiam to w ramkę; Moje życie już nigdy nie będzie takie samo; Świat zrobił fikołka; Legendarne; Chcę to wydrukować i powiesić na ścianie; Powieście to w Luwrze; Jestem po prostu w szoku; Najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się w 2022; W końcu. Kobiety wspierają kobiety! - komentowali podekscytowani internauci.