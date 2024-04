TŁUM GWIAZD na 40-leciu domu mody Dolce&Gabbana: błyszcząca Demi Moore, elegancka Naomi Campbell i Cher w wielkim futrze (ZDJĘCIA)

Przynależność do świata show-biznesu to nieustanne okazje do tego, by wystroić się w najlepsze kreacje i pognać na czerwony dywan czy ściankę. Błysk fleszy od lat przyciąga tłumy najważniejszych osobistości. Nie inaczej było podczas sobotniej imprezy, którą zorganizował duet Dolce & Gabanna.