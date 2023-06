To oni zastąpią ZWOLNIONYCH prezenterów w wakacyjnej odsłonie "Dzień dobry TVN"! Ujawniono nazwiska

Baya 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czemu oni muszą tak długo spac Moim zdaniem program powinien zaczynać sie od 8 do 12 I tak większość to reklamy W 90 % jest to program dla kobiet Powinniście kobiety więcej doceniać i dać im oglądać dłużej program TVN puszcza na okrągło Gesssssslerke co trzaska talerze... Nie znudziła wam sie . Bo mi TAK