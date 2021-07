Tokio 2020. Justyna Kowalczyk podnosi na duchu Igę Świątek po przegranej: "Te łzy przyniosą w przyszłości wiele radości"

Kkkat 2 godz. temu zgłoś do moderacji 141 5 Odpowiedz

O Igę bym się nie martwiła. To, gdzie jest i jakie sukcesy odnosi, zawdzięcza sobie i swoim rodzicom. Ale...San Marino nas wyprzedziło w klasyfikacji. Podobno stan sportu odzwierciedla stan państwa. Wczoraj już się zaczęło tłumaczenie, że to przed covid etc.(prezydent). Otóż nie! Wszyscy sportowcy są w takiej samej sytuacji. Euro, teraz olimpiada. Dno. Uczy się nas zadowalać przeciętnością, średniactwem. I to w każdej dziedzinie.