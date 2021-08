Tokio 2020: Złota medalistka Natalia Kaczmarek to UKOCHANA Konrada Bukowieckiego, który zawalczy w pchnięciu kulą! (ZDJĘCIA)

mags 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niesamowici są nasi biegacze! Bardzo wzruszające było to zdobycie złota, a same występy zespołowe są naprawdę widowiskowe i budują świetnego ducha koleżeństwa, współpracy i wzajemnego szacunku w sporcie męskim i żeńskim. Te sztafety mieszane w biegach, pływaniu itd. są swietnym pomysłem. Nie znam się na bieganiu, ale miałam wrażenie, że czarni sportowcy mają jakąś lekką przewagę genetyczną, która pozwala im szybciej biegać właściwie na każdym dystansie - jeśli faktycznie tak jest, to wyczyn Polek i Polaków tym bardziej genialny