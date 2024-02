Tomasz Kammel będzie dalej pracował w TVP?! Zwrócił się do widzów i zaprosił do oglądania

nkqvenpo 11 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

O Rzeżniczakach:Tam zaburzenie goni zaburzenie. Rozchwianie emocjonalne jak u nastolatka, decyzyjność jak u nastolatka, zakochiwanie się w ciągu godziny, odkochiwanie w ciągu godziny. "Leżymy, jest nam ciężko to mówię - chodź, weźmiemy ślub w Majami!!". Ten człowiek ma nieprzerobione problemy z dzieciństwa, wieku nastoletniego, sam przyznał, że miał w tym czasie sporo problemów z którymi MUSIAŁ radzić sobie sam bo nie było obok niego nikogo w kim pokładałby zaufanie, ze tłamsił w sobie wielkie emocje. To jest czowiek zaburzony, narcystyczny, najpewniej nigdy przez rodziców nieszanowany, niedoceniony, niechwalony szuka uwielbienia u kogokolwiek, najłatwiej u kobiet. Ona tak samo - porzucona przez ojca, bez pieniędzy, z deficytami dowartościowania jak i on, teraz chce "pokazać wszystkim", ze została królową zycia bo złapała gacie Rozplodniczaka, który w każdym kątku po dzieciątku... Przecież wtedy, tej nocy gdy się poznali ona poszłaby Z KAŻDYM piłkarzem, który by ją podrywał. Z każdym, bez znaczenia czy to był RZ. czy podrywałby inny Jędrzejczyk - dla niej to była JEDYNA życiowa szansa by być "KIMŚ". Tam nie było refleksji nad tym, ze jest obecnie w związku, ze zdradza narzeczonego - dostała bilet do świata WAG i wsiadła do pociągu nawet nie pakując walizek i nie żegnając się z tym co stare. Desperacja level hard. Obydwoje do leczenia. Szok, że ktos taki będzie dziecko wychowywał.