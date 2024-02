TYLKO NA PUDELKU: W "The Voice of Poland" nastąpi WYMIANA prowadzących. Wiemy, kto może zastąpić Tomasza Kammela

Telewizja Polska zmienia się na naszych oczach nie do poznania. Po całkowitej modyfikacji serwisów informacyjnych i magazynów publicystycznych, nowy zarząd ostro wziął się do pracy nad przebudowaniem oferty rozrywkowej. Póki co najmocniej przekonali się o tym widzowie "Pytania na Śniadanie", którzy każdego tygodnia witają nową parę prowadzących .

Producenci "The Voice of Poland" wytypowali potencjalnych nowych prowadzących

Wraz z 52-letnim prezenterem mury Telewizji Polskiej prawdopodobnie opuści Aleksander Sikora . Współprowadzący poprzedni sezon "The Voice of Poland" także nie otrzymał propozycji dalszego prowadzenia muzycznego show. Wiadomo również, że po edycji przerwy w składzie gospodarzy zabraknie Małgorzaty Tomaszewskiej .

Wszystko wskazuje na to, że wzorem dawnych serii zmagania utalentowanych wokalnie uczestników zapowiadać będzie damsko-męski duet gospodarzy. Według jednego z informatorów, na stanowisko prowadzącej przymierzana jest Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka odrzuciła propozycję dołączenia do redakcji "Pytania na Śniadanie", tłumacząc się nagraniami do jubileuszowej serii przeboju Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by w wakacje mogła wejść na plan programu, którego trzy edycje prowadziła już w przeszłości. Propozycja padła więc w idealnym momencie jej kariery zawodowej.