Tomasz Kammel porównany do... Jarosława Kaczyńskiego: "BEZ KOBIETY, ZA TO Z KOTEM". Zareagował na zaczepkę!

Tomasz Kammel z Telewizją Polską związany jest od niemal trzech dekad. W odróżnieniu od wielu koleżanek i kolegów z branży prezenterowi udało się utrzymać stanowisko w stacji za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że ostatnia rewolucja w TVP również go nie dotknęła.