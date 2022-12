Tomasz Karolak i Agnieszka Dygant nie popisali się w "Milionerach". Odpadli na drugim pytaniu...

Wiws 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Też bym nie wiedziała, nie znam włoskiego. Niby wiadomo, dolce to słodkie, ale te niente. Czy to przeczenie czy co. Jak ktoś nie zna języka to nie wie, nie jest to aż tak popularny zwrot jak np. Dolce Vita, żeby każdy go znał.