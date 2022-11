Tomasz Karolak WCIĄŻ BRONI wywodów Violi Kołakowskiej o szczepionkach! "Żadne zło przy okazji tego się NIE DZIEJE" (WIDEO)

Pawda 21 min. temu zgłoś do moderacji 23 9 Odpowiedz

Moja znajoma obsesyjnie bała się corony, oczywiście wszystkie dawki, nabijanie sie z niezaszczepionych, co minute dezynfekcja.... A jak naprawdę dostała coronę razem z mężem to ona dalej chodziła do pracy i nie zrobiła nawet testu 😱 u jej męża w pracy połowa miała koronę ale ona twierdziła ze oni maja poprostu grypę... I nawet mnie od wiedziała podczas choroby i przyłapałam ją ze nie ma jeszcze smaku i węchu. Jednak to oznaczało że tak naprawdę wiedziała że była chora a pomimo to chodziła do pracy i znajomych. Ale mi dogadała nie raz że się nie szprycuje i narażam innych. Gdzie tutaj logika ja się pytam. 😔🙄😅