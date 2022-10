Tomasz Karolak chwali się, że razem z Violą Kołakowską WSTRZYKUJĄ SOBIE JAD ŻABY. Fajnie?

Nicky 29 min. temu zgłoś do moderacji 96 13 Odpowiedz

Nieprzebadana substancja, rzekomo będąca jadem żaby, jest dla nich w porządku. Przebadane szczepionki już nie są ok. Jad jest z reguły substancja białkową, wiec jakie zastosowano konserwanty, aby się nie psuł? Te same co w szczepionkach?