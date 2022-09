Tomasz Karolak gorzko o "Rodzince.pl": "Stworzyliśmy sztuczną rodzinę. To spowodowało ZABURZENIA"

Teraz cenię sobie bardzo, że mogę pobyć z rodziną. To mnie kręci. Ja grałem przez 10 lat sztuczną rodzinę. To jest psychologicznie ciekawe, że stworzyliśmy sztuczną rodzinę, która przebywała ze sobą więcej niż my w naturalnych rodzinach. I to spowodowało zaburzenia. U wszystkich nas. Cena za "Rodzinkę.pl" jest ogromna - mówi szczerze Tomek, wskazując, że zdarzało się, iż członkowie rodzin zaangażowanych w serial osób byli o nich zazdrośni, gdy obserwowali, jak świetnie dogadują się na ekranie:

A potem wszyscy chcieli realizować się w innych projektach. Bo przecież skoro grasz w telewizji, to dobrze byłoby zagrać też w filmie fabularnym lub teatrze. Ja i Gośka. A nasze rodziny, nie mając nas, patrzyły na to, jaką my świetną rodzinę budujemy w telewizji. To jest to, co nas dotknęło, również chłopaków grających nasze dzieci - wskazuje i nie ukrywa, że niektóre z rodzin nie zdołały udźwignąć sytuacji: