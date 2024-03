Tomasz Karolak ZNÓW parkuje auto warte 400 tysięcy złotych w NIEDOZWOLONYM MIEJSCU. Towarzyszyła mu 16-letnia córka (ZDJĘCIA)

Heittt 44 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Bo każdy teraz musi wszystko pod nosem mieć podstawione, mam na przeciwko ulicy przedszkole i widzę jak rodzice parkują swoje auta aby odprowadzić dziecko. Stają mi bezczelnie w bramie, bo szkoda aby bombelek przeszedł dziesięć metrów za dużo, jeśli zaparkuje kawałek dalej... To jest przerażające, ludzie kompletnie potracili zdrowy rozsądek i nie myślą... dzień w dzień to samo, im się wydaje że skoro przyjeżdżają drogimi autami i płacą za prywatne przedszkole to mogą wszystko, szkoda tylko że to prywatne przedszkole nie pomyślało o parkingu. Mieszkańcy nie mogą zostawić auta pod własnym domem bo słoiczki zastawiają xd